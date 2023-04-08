У Миколаєві корегувальник вогню отримав вісім років вʼязниці — від початку вторгнення він працював на окупантів

Жителя Миколаєва, який корегував російські ракеті удари по місту, засудили до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Слідчі довели, що засуджений від початку російського вторгнення збирав дані про дислокацію та переміщення українських військових та техніки ЗСУ і передавав їх ворогу.

Крім цього, чоловік корегував вогонь по закладах освіти та стежив за цілями, які цікавили окупантів.

Наразі корегувальник перебуває під вартою і має право оскаржити рішення.