«Дія» запустила ігровий симулятор, де можна задонатити на справжні дрони

У мобільному застосунку «Дія» зʼявилася нова гра, в якій можна відчути себе оператором дрона та зробити донат на безпілотники.

Про це повідомив віцепремʼєр Михайло Федоров.

«Ваше завдання — не дати окупантам втекти зі вкраденими пралками й унітазами», — написав Федоров.

За його словами, у грі можна задонатити на «Армію дронів». Для появи гри достатньо оновити застосунок.

«Більше донатів — більше реальних безпілотників на передову», — додав Федоров.

У рамках проєкту UNITED24 «Армія дронів» уже законтрактувала 3 200 комплексів БПЛА на понад 4 мільярди гривень, також повністю трансформована доктрина використання БпЛА.