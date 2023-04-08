Times: У жовтні українська армія намагалася силовим шляхом повернути Запорізьку АЕС

Наприкінці жовтня Сили оборони України намагалися висадити десант і штурмувати тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, проте зазнали невдачі.

Про це пише газета Times, зауваживши, що Київ не підтверджує цього офіційно, проте українські спецпризначенці, представники розвідки та ВМС розповіли про це журналістам на умовах анонімності.

На той час ЗАЕС була під окупацією вже протягом шести місяців. З її території окупанти обстрілювали міста на іншому березі Дніпра, а також великий сталеварний завод у Нікополі.

Участь у тодішній операції в ніч проти 19 жовтня взяли 600 українських військових на 30 катерах. Вони мали великокаліберні кулемети, гранатомети MK-19 і протитанкові засоби. Оборонці спробували висадитися на лівий берег Дніпра, але росіяни почали чинити сильний опір.

«Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь тільки піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція, але коли ми почали наближатися, вони підтягнули танки й артилерію і почали обстрілювати нас просто на воді», — цитує газета одного з військових.

Поки український спецназ перепливав Дніпро, по позиціях росіян почали працювати з РСЗВ HIMARS. Як наслідок невеликій групі українських військових все ж вдалося дістатися берега.

«Вони вступили у тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодару, але потім були змушені відступити», — пише Times.

Газета вважає, що спроба силового штурму ЗАЕС є неможливою через ймовірний витік радіації. Тому очільник «Енергоатому» Петро Котін припустив, що звільнити станцію можна буде тоді, коли оборонці просунуться на південь — у бік Криму і Мелітополя.

«Це єдиний варіант повернути електростанцію без безпосереднього обстрілу і прямого наступу на територію станції. Дуже небезпечно вести вогонь поруч із ядерними матеріалами», — наголосив Котін.