Сили оборони України за добу відбили 60 атак ворога і знищили 570 його військових

За минулу добу найзапекліші бої тривали в районі Бахмуту та Марʼїнки. Сили оборони відбили понад 60 атак на Донбасі, ліквідували 570 росіян, спалили 19 одиниць техніки та пʼять артилерійських систем.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку росіяни без успіху наступали в районі східніше Богданівки та Іванівського.

На Авдіївському та Марʼїнському напрямках Сили оборони зупинили наступ ворога в районах Новокалинового, Сєверного, Марʼїнки, Первомайського та Побєди Донецької області. Найзапекліші бої точаться за Марʼїнку, там відбили понад 15 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку протягом доби окупанти не наступали, лише обстрілювали населені пункти. Така ж ситуація на Купʼянському напрямку.

На Лиманському напрямку росіяни без особливих успіхів наступали південніше Кремінної, а також у районах Серебрянського лісництва та Верхньокамʼянського.