Петиція про звільнення зі служби після 18 місяців мобілізації набрала необхідну кількість голосів. Її розгляне президент

Петиція, яка передбачає право на звільнення військовослужбовців через півтора року після мобілізації, набрала понад 25 тисяч необхідних голосів. Тепер президент має розглянути її.

Про це йдеться на сторінці петиції № 22/185770-еп.

Автор петиції, нардеп Олексій Гончаренко нагадує, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт (№ 9142), який пропонує, щоб громадяни України мали право на звільнення через півтора року після мобілізації, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.

Також цей законопроєкт пропонує надати відстрочку від призову на пʼять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.

На його думку, невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових.

«Просимо президента України звернутися до Верховної Ради, щоб невідкладно розглянути запропонований законопроєкт і встановити терміни для демобілізації», — підсумував Гончаренко.