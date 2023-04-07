Україна відновлює експорт електроенергії

Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності, що дозволяє відновити експорт електроенергії.

Про це Міністерство енергетики повідомило 7 квітня.

Прибуток від експорту піде на відбудову знищеної та ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури.

«Забезпечення електроенергією наших споживачів — це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений, якщо ситуація зміниться», — міністр енергетики сказав Герман Галущенко.