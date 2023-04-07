Україна відновлює експорт електроенергії

Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності, що дозволяє відновити експорт електроенергії.
Про це Міністерство енергетики повідомило 7 квітня.
Прибуток від експорту піде на відбудову знищеної та ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури.
«Забезпечення електроенергією наших споживачів — це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений, якщо ситуація зміниться», — міністр енергетики сказав Герман Галущенко.
- 10 жовтня 2022 року росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України. У період з жовтня 2022 року по лютий 2023-го росіяни завдали 225 ударів по 112 обʼєктах критичної цивільної інфраструктури України. Збитки інфраструктури України перевищують $10 мільярдів — це стосується енергетичної, газової та теплової галузей.