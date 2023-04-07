Українська воєнна розвідка повідомляє про різке зростання кількості російських військових, які хочуть здатися в полон

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє про різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатися в полон.

Про це в ГУР повідомили 7 квітня.

У межах українського державного проєкту «Хочу жить» у березні 2023 року зафіксували понад 3 тисячі звернень. Як повідомив речник програми щодо здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко, це вдвічі більше за попередні щомісячні показники.

Воєнна розвідка України також фіксує активізацію здачі окупантів у полон безпосередньо на полі бою.