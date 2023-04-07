Українська воєнна розвідка повідомляє про різке зростання кількості російських військових, які хочуть здатися в полон

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє про різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатися в полон.
Про це в ГУР повідомили 7 квітня.
У межах українського державного проєкту «Хочу жить» у березні 2023 року зафіксували понад 3 тисячі звернень. Як повідомив речник програми щодо здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко, це вдвічі більше за попередні щомісячні показники.
Воєнна розвідка України також фіксує активізацію здачі окупантів у полон безпосередньо на полі бою.
- 29 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ української армії почнеться в найближчі місяці, у ньому братиме участь західна техніка. У Пентагоні вважають, що Сили оборони України мають дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні цього року — Україна суттєво виснажила російські війська, а західне озброєння допоможе українській армії піти в контрнаступ.