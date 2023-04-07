Телескоп NASA сфотографував залишок вибуху наднової зірки. Це допоможе зрозуміти, звідки береться космічний пил

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував залишки вибуху наднової зірки Кассіопея А в інфрачервоному діапазоні. Зірка розташована на відстані 11 тисяч світлових років від Землі.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Кассіопея А є наймолодшим відомим залишком масивної зірки, що вибухає в нашій галактиці. Спостереження за нею дозволяє більше дізнатися про те, як виникають наднові зірки.

«Порівняно з попередніми інфрачервоними зображеннями ми бачимо неймовірні деталі, до яких раніше не мали доступу», — зазначила дослідниця програми Webb Теа Темім із Прінстонського університету.

Дослідження цих даних допоможе зʼясувати, звідки береться космічний пил.

«Розуміючи процес вибуху зірок, ми читаємо власну історію походження, — сказав головний дослідник програми Webb Денні Мілісавлевич. — Я збираюся провести решту своєї карʼєри, намагаючись зрозуміти, що міститься в цьому наборі даних».