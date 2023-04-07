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Зеленський створив 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.

Указ оприлюднили 7 квітня.

Утворили:

  • Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (неокупована частина області);
  • Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована частина області);
  • Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (окупована частина);
  • Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (окупована);
  • Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (окупована);
  • Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована);
  • Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована);
  • Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (окупована);
  • Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована);
  • Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області (окупована);
  • Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (неокупована);
  • Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області (окупована);
  • Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області (окупована);
  • Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (неокупована);
  • Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована);
  • Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована);
  • Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області (окупована);
  • Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (неокупована);
  • Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області (окупована).