Apple подала патент на створення оновленого IPod

Американська компанія Apple розробила пристрій — чохол для навушників AirPods із сенсорним екраном, який дозволяє обирати музику, включає радіо, показує погоду та має навігацію.

Патентне відомство США опублікувало заявку від Apple на створення нового пристрою, що нагадує IPod із розширеним функціоналом.

Екран на зображеннях розробки займає всю передню сторону чохла, а сенсор розташований ззаду, щоб палець користувача не закривав інтерфейс.

Apple

Apple

Звук із такого пристрою може надходити до навушників, телефона, планшета, компʼютера тощо.