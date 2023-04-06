Співробітники Tesla у приватних чатах поширювали фото та відео з камер клієнтів. Компанія обіцяла конфіденційність

Колишні співробітники Tesla розповіли Reuters, що відео та фото, які система робить для кращого розпізнавання обʼєктів на дорозі, потрапляли у внутрішні чати компанії, що суперечить обіцянкам виробника про конфіденційність.

У період з 2019 до 2022 року співробітники Tesla приватно ділилися через внутрішню систему обміну повідомленнями відео та фото, записаними автомобільними камерами клієнтів.

За словами співробітників, серед таких відео були ролики з аваріями, агресивною поведінкою на дорозі, ДТП із дітьми та контент з оголеними людьми.

У повідомленні про конфіденційність Tesla сказано, що всі записи камер залишаються анонімними і ніяк не можуть бути повʼязані з конкретним автомобілем або людиною. Проте виявилося, що компанія може отримувати відео з привʼязкою до розташування, що потенційно може вказати на місце, де живе власник автомобіля.

«Ми могли зазирнути в гаражі, фактично вторгнутися у приватну власність людей», — розповів один з експрацівників компанії.