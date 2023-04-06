Телескоп «Джеймс Вебб» зробив нове фото Урану

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» (JWST) зробив нове деталізоване зображення планети Уран. Астрономам вдалося зафіксувати найслабше «пилове кільце» планети, а також яскраві деталі в атмосфері.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

За словами науковців, яскраві хмари в різних частинах Урану типові для крижаного гіганта в інфрачервоному діапазоні хвиль. Імовірно, вони пов’язані зі штормовою активністю.

Загалом Уран має 13 кілець, 11 із яких можна розгледіти на зображенні, яке зробив телескоп.

«Дев’ять класифікуються як головні кільця планети, а два — це слабші запорошені кільця», — пояснюють у NASA.

Учені очікують, що в майбутньому вдасться зробити зображення, де будуть видні два слабкі зовнішні кільця.

Телескоп також зафіксував найбільші із 27 супутників Урану.