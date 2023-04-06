МВФ прогнозує найслабше з 1990 року пʼятирічне зростання глобальної економіки

Міжнародний валютний фонд спрогнозував найслабше за понад три десятиліття зростання глобальної економіки. МВФ каже, що за пʼять років світова економіка зросте приблизно на 3%.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами керуючої директорки Крісталіни Георгієвої, це найнижчий середньостроковий прогноз зростання з 1990 року і найменший за середній пʼятирічний показник у 3,8% за останні два десятиліття.

МВФ прогнозує, що майже 90% країн із розвиненою економікою цьогоріч зіткнуться з повільнішим зростанням, бо посилення грошово-кредитної політики впливає на попит і уповільнює економічну активність у США та в Єврозоні.

«В умовах зростаючої геополітичної напруженості та досі високої інфляції надійне відновлення залишається недосяжним», — сказала Георгієва.

Вона наголошує, що за таких умов центральні банки мають продовжувати підвищувати відсоткові ставки, допоки тиск на фінансову стабільність не зведеться до мінімуму.

За даними видання Financial Times, Георгієва попередила, що світова економіка переживає роки повільного зростання, а середньострокові перспективи є найслабшими за понад 30 років.