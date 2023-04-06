Новий сорт тюльпанів назвали на честь дружини президента США. Джилл Байден отримала букет однойменних квітів від посла Королівства Нідерландів у Сполучених Штатах Андре Хаспелса.
Про це повідомляє Associated Press.
Квітка червоно-помаранчева з бахромчастими пелюстками. Ось як вона виглядає:
«Нехай у цей щасливий час сліпучо-помаранчевий колір цих тюльпанів буде нагадуванням про численні весни, які пережили наші країни, і буде маяком для дружби, яку ми продовжуємо зміцнювати сьогодні», — сказала Джилл Байден.
Церемонія вручення квітів була частиною святкування Днів тюльпанів у резиденції посла Королівства Нідерландів у США.
- Голландці уже назвали тюльпани на честь семи перших леді США, починаючи з кінця 1800-х років. Традиція почалася з Френсіс Фолсом Клівленд — дружини президента Гровера Клівленда. У 2004 році свій тюльпан отримала дружина президента Джорджа Буша Лора.