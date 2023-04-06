Новий сорт тюльпанів назвали на честь дружини президента США. Джилл Байден отримала букет однойменних квітів від посла Королівства Нідерландів у Сполучених Штатах Андре Хаспелса.

Про це повідомляє Associated Press.

Квітка червоно-помаранчева з бахромчастими пелюстками. Ось як вона виглядає:

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«Нехай у цей щасливий час сліпучо-помаранчевий колір цих тюльпанів буде нагадуванням про численні весни, які пережили наші країни, і буде маяком для дружби, яку ми продовжуємо зміцнювати сьогодні», — сказала Джилл Байден.

Церемонія вручення квітів була частиною святкування Днів тюльпанів у резиденції посла Королівства Нідерландів у США.