В Естонії ФБР затримало постачальника американської електроніки для російської армії

В Естонії ФБР та місцеві правоохоронці затримали 45-річного Андрія Шевлякова, який понад десять років закуповував електроніку в США і передавав її на потреби збройних сил росії, пише ERR.

У 2012 році Штати внесли Андрія Шевлякова у список людей, діяльність яких становить загрозу для національної безпеки країни і суперечить зовнішньополітичним інтересам.

Зловмисник використовував підставні компанії та вигадані імена, щоб купувати електроніку попри санкції. Шевлякова затримали 28 березня в Естонії. Під час арешту у нього конфіскували 130 кг техніки.

Якщо провину доведуть, чоловікові може загрожувати до 20 років увʼязнення.