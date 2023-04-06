Meta презентувала модель ШІ, яка впізнає елементи на зображеннях

Компанія Meta презентувала модель штучного інтелекту, яка може виділяти окремі обʼєкти на картинці, а також набір даних анотацій до зображень, який, на думку представників Meta, є найбільшим у своєму роді.

Про це пише Reuters.

Модель має назву Segment Anything Model, або SAM. За інформацією дослідницького підрозділу компанії, вона може ідентифікувати обʼєкти на фото і відео, навіть якщо не стикалася з ними під час навчання.

Під час роботи з SAM обʼєкти на фото можна вибирати, натиснувши на них або текстово. Під час демонстрації інструменту написання слова «кішка» спонукало ШІ намалювати коробки навколо кожного з кількох котів на фотографії.

Meta також розповіла про декілька додаткових функцій, які здатні генерувати контент, а не просто ідентифікувати чи класифікувати дані. Зокрема, інструмент, який створює сюрреалістичне відео з текстових підказок і генерує ілюстрації до дитячих книжок.

За словами засновника Meta Марка Цукерберга, впровадження подібних «творчих засобів» штучного інтелекту в програми Meta є пріоритетом цього року.

Модель SAM і набір даних від Meta можна буде завантажити за некомерційною ліцензією. Користувачі, які завантажать власні зображення до прототипу програми, мають погодитися використовувати її лише для дослідницьких цілей.