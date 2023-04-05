Українські та польські залізничники тестують потяг «Варшава — Рава-Руська» з пересадкою на Львів

Українські та польські залізничники тестують маршрут Люблін — Рава-Руська євроколією 1 435 мм, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Для пасажирів польського напрямку Рава-Руська стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом на українській колії, який курсуватиме до Львова.

«Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажить автомобільні пункти пропуску», — зазначив Кубраков.

Залізничний пункт пропуску в Рава-Руській не працював для пасажирів понад 20 років. «Укрзалізниця» відновила ділянку євроколії завдовжки 8,4 кілометра та відремонтувала вокзал на станції Рава-Руська. Після тестової поїздки полякам знадобиться кілька місяців, щоб розгорнути повноцінний митно-прикордонний контроль. Після цього оголосять дату старту регулярного сполучення.