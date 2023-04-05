У Німеччині опозиція ініціює розслідування проти канцлера Шольца у справі про шахрайство з податками

У Німеччині правоцентристська опозиція хоче розпочати парламентське розслідування щодо імовірної причетності канцлера Олафа Шольца до масштабного скандалу з ухиленням від сплати податків.

Про це пише Politico.

Ця справа бере свій початок понад п’ять років тому, коли Шольц був мером Гамбурга. Вона пов’язана із справою Cum Ex, у рамках якої Німеччину ошукали на понад €30 мільярдів. Тоді деякі банки, компанії та фізичні особи вимагали від органів влади відшкодування податків за ймовірні витрати, яких насправді не було.

Цієї весни регіональний парламент Гамбурга планує вже втретє викликати Шольца до слідчого комітету, який займається розслідуванням скандалу. А блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу також хоче організувати розслідування на національному рівні в Бундестазі.

«Ми звернемося до парламентського комітету з розслідування податкової справи Шольца-Варбурга у німецькому Бундестазі у перший парламентський тиждень після Великодніх канікул», — заявив у вівторок заступник голови парламентської групи від ХДС Матіас Міддельберг.

Канцлер Німеччини потрапив під пильну увагу через його зв’язки з одним із гамбурзьких банків, залучених до схеми ухилення від податків. Коли він був мером, то тричі зустрічався наодинці з одним із власників банку Warburg & Co, який на той час уже перебував під слідством у податковій службі Гамбурга. Чиновники планували повернути €47 мільйонів, які, на їхню думку, були отримані злочинним шляхом.

Однак, зрештою, фінансовий орган дозволив закінчити термін давності позову — і через багато років, після того, як стало відомо про зустрічі Шольца з банкіром, критики канцлера почали сумніватися, чи міг Шольц сприяти рішенню на користь банку.

Канцлер постійно заперечував своє втручання, однак, не повідомив, про що йшла мова на приватних зустрічах. Натомість Шольц кілька разів за останні два з половиною роки заявляв, що не може пригадати змісту розмов.

Шольц також підкреслював, що врешті-решт банк повернув 47 мільйонів євро після того, як суд зобов’язав це зробити. У березні прокуратура Гамбурга заявила, що не бачить підстав для підозри проти канцлера у цій справі.