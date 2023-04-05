В Україні дитині вперше пересадили шкіру від посмертного донора

У Лікарні Святого Миколая однорічному хлопчику пересадили шкіру від посмертного донора. Таку успішну операцію в Україні провели вперше.

Перше медичне обʼєднання Львова та Міністерство охорони здоровʼя повідомляють, що однорічній Андрійко дістав опіки 25% шкіри — підборіддя, шиї та грудної клітки. Це сталося, коли він потягнув чайник за дріт і вилив на себе окріп. Медики стабілізували дитину, однак шкіра хлопчика була настільки уражена опіками, що вже не могла відновитися самостійно.

Опікові хірурги скористатися досвідом розвинених країн, обравши пересадку шкіри від посмертного донора. До цього в Першому медичному обʼєднанні Львова хірургів готували кілька років. Їм був доступний Банк шкіри, створений на базі одного з найбільших опікових центрів на заході України.

Хірурги зняли з дитини верхні уражені фрагменти тканини та закрили рани донорською шкірою. Вона не здатна прижитися і може перебувати на тілі до кількох тижнів. Мета такої пересадки — захистити обпечені ділянки та створити максимально природні умови для якнайшвидшого загоєння ран. Уже за кілька тижнів після цього дитині закрили рани її власною шкірою.

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Лікарі заявили про дуже високу ефективність операції та виступили за створення більшої кількості Банків шкіри, особливо на тлі війни.

«Багатьох поранених доправляють саме до Львова. Застосування донорської шкіри дозволяє закрити глибокі дефекти, найкращим чином підготувати рани до подальших операцій та значно пришвидшити процес одужання», — кажуть лікарі.