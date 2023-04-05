Ален Делон виставить на аукціон колекцію з понад 80 творів мистецтва

Понад 80 творів мистецтва з приватної колекції знаменитого французького актора Алена Делона виставлять на аукціоні Bonhams-Cornette de Saint Cyr у червні.

Про це пише France24.

У колекції Делона є роботи Ежена Делакруа, Веронезе, Рауля Дюфі. Зокрема, картина Рауля Дюфі, написана олійними фарбами, вартістю від €600 тисяч до €800 тисяч і портрет Делакруа 1825 року за €600 тисяч.

Усю колекцію оцінюють у €4—5 мільйонів. До торгів картини покажуть у Нью-Йорку, Гонконгу, Женеві, Лондоні та Парижі.

У 2007 році Делон уже розпродав велику колекцію сучасних картин, заявивши, що ненавидить ідею посмертного продажу.

«Хтось купує машини, хтось ходить до повій — я віддаю перевагу портретам. Я їх купив заради пристрасті, а не заради інвестицій», — сказав він тоді.