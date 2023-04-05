Посол Китаю в ЄС назвав «риторичним прийомом» заяву Москви та Пекіну про «безмежну дружбу»

Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг сказав, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з росією і припустили, що їхні звʼязки можуть бути не такими безмежними, як заявляли їхні лідери.

Посол виступив перед президентом Франції Емманюелем Макроном та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, які вирушили до Китаю з триденною поїздкою, цитує газета The New York Times.

Фу Конг сказав, що деякі люди «навмисно невірно тлумачать те, що між країнами існує так звана безмежна дружба чи відносини». Він додав, що «безмежна — це не що інше, як риторичний прийом».