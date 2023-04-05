DreamWorks працює над пʼятою частиною мультфільму «Шрек». У ньому буде оригінальний склад акторів

Засновник та генеральний директор студії Illumination, а також творчий партнер DreamWorks Animation Кріс Меледандрі розповів, що компанія планує перезапустити франшизу «Шрек».
Меледандрі хоче залучити до нового фільму «Шрек-5» оригінальний акторський склад, до якого входять Майк Маєрс, Кемерон Діаз та Едді Мерфі. Угоди ще не укладені, але переговори йдуть успішно, каже він.
В інтервʼю Variety Меледандрі також натякав на інші анімаційні проєкти, які готує Illumination. Студія шукає можливість повернутися у світ домашніх тварин.
«Ми розробляємо пару сценаріїв у світі «Секретів домашніх тварин», — сказав він. «Ми ще не готові розпочати фільм, але продовжуємо розвиватися у цій франшизі».
- Кріс Меледандрі — продюсер мультфільмів «Гидкий я», «Таємне життя домашніх тварин» та «Міньйони». Спочатку планувалося, що пʼяту частину «Шрека», створену за участю Меледандрі, покажуть у кінотеатрах у 2019 році, проте роботу над мультфільмом зупинили. Відновити її вирішили після успіху мультфільму «Кіт у чоботях 2: Останнє бажання», який зібрав у прокаті майже $500 мільйонів.