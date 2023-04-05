«Укрпошта» запустила першу автоматичну сортувальну лінію. Це у 8 разів пришвидшить сортування посилок

«Укрпошта» запустила першу автоматичну (роботизовану) лінію сортування посилок. Вона дозволить збільшити обробку дрібних посилок: з 400 штук на годину до восьми тисяч.

Про це 5 квітня повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Лише одна смуга може сортувати 150 тисяч посилок на добу — це у 8 разів більше, ніж працівники вручну обробляли раніше. Цього року планують встановити ще щонайменше 4—5 нових ліній, а план на першу половину 2024 року — повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні.

Цю сортувальну смугу створили українські розробники UISLabs, а більш як 90% її складових виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України (включно з металом з «Азовсталі»).