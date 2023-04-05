Аграрії ЄС протестують через українське зерно. Провідні світові медіа про війну 4 квітня

Через заблоковані росією морські порти Україна експортує зерно річками й суходолом ― переважно через Румунію, Словаччину і Польщу. Bloomberg пише, що в місцевих фермерів це викликає дедалі більше невдоволення. Українське збіжжя не одразу відправляють морем іншим клієнтам, частину врожаю продають у Європі. Через це ціни падають, а місцеві підприємці зазнають збитків. Ситуацію ускладнив хибний розрахунок: аграрії очікували, що через спричинені російсько-українською війною проблеми з експортом зернових ціни на них зростуть. Однак рекордний врожай в росії й Австралії призвів до того, що фʼючерси на зерно зараз удвічі дешевші, ніж очікувалось. Згодом роздратування фермерів вилилось у вуличні протести. Так, міністр сільського господарства Польщі не зміг здійснити запланований регіональний візит, бо на площі міст там виходили численні протестувальники з криками «ганьба». На іншій події в нього жбурнули курячим яйцем. Зрештою премʼєр-міністр Польщі Тадеуш Моравецький звернувся до керівництва ЄС із заявою про те, що Польща готова надати Україні всі можливості для перемоги у війні з росією ― однак не за рахунок місцевих аграріїв. Моравецький пообіцяв розширити пропускну здатність морських портів, щоб українське зерно швидше залишало польську територію. Для цього Варшаві знадобиться фінансова підтримка Євросоюзу.

Інші постраждалі країни, зокрема Румунія, вимагають, щоб зерно з України потрапляло до країни в рамках продовольчої програми ООН ― тобто не продавалося на румунській території, а вирушало до бідних країн, для яких було зафрахтоване.

«Попри стрибки цін проблема перенасичення ринку пшеницею ― локальна», ― пише видання. Глобально ризики продовольчої кризи не минули, а ефект війни відчуватиметься й надалі. Так, цьогорічний врожай в Україні прогнозують доволі невеликим через заміновані території та фінансові й логістичні проблеми аграріїв.

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