Аптечні продажі напередодні впровадження е-рецепта зросли на 350%

Напередодні впровадження електронного рецепта на всі рецептурні лікарські засоби обсяги аптечних продажів зросли на 350%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише профільний щотижневик «Аптека».

Через панічні настрої перед початком дії електронного рецепта українці скупали як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Обсяг продажів рецептурних ліків становив 385% (2023 рік проти 2022-го), безрецептурних — 271%.

У натуральному вираженні зростання сягнуло 326% та 219% відповідно.