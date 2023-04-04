Аптечні продажі напередодні впровадження е-рецепта зросли на 350%

Напередодні впровадження електронного рецепта на всі рецептурні лікарські засоби обсяги аптечних продажів зросли на 350%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.
Про це пише профільний щотижневик «Аптека».
Через панічні настрої перед початком дії електронного рецепта українці скупали як рецептурні, так і безрецептурні ліки.
Обсяг продажів рецептурних ліків становив 385% (2023 рік проти 2022-го), безрецептурних — 271%.
У натуральному вираженні зростання сягнуло 326% та 219% відповідно.
- Від 1 квітня 2023 року рецептурні ліки в аптеках України можна придбати не тільки за паперовим, але й за електронним рецептом. При цьому список рецептурних ліків Міністерство охорони здоровʼя не розширювало. Нововведення має зменшити кількість помилок, які виникають при ручному написанні рецептів на папері, і скоротити час, необхідний для обробки рецептів, — відповідно, черги стануть меншими.