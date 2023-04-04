Apple Weather перестала працювати на iPhone багатьох користувачів. Компанія зʼясовує причину

Користувачі iPhone помітили, що програма Apple Weather перестала працювати. Дехто не може побачити прогноз погоди вже два дні, хоч найбільші проблеми почалися близько опівночі 4 квітня.
Про це пише The Verge.
У службі підтримки Apple заявили, що застосунок погоди «може бути недоступним для Аляски через збій провайдера даних», проте така ситуація спостерігається в багатьох регіонах світу.
Зараз компанія намагається повернути власникам iPhone актуальну інформацію про стан погоди та прогнози.
Збій Apple Weather помітили також деякі користувачі iPadOS, watchOS і macOS. Вони кажуть, що проблеми час від часу виникали після чергового оновлення iOS 16.4.
- 28 березня Apple випустила оновлення мобільної операційної системи iOS 16.4. У новій версії , наприклад, зʼявилося предиктивне введення у стандартній клавіатурі та введення жестами для української мови.