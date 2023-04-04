На Місяці сховають скарб із 62 біткоїнами

У США вирішили відправити на Місяць ключ від гаманця з 62 біткоїнами — зараз вони коштують близько $1,5 мільйона. Скарб зможе отримати будь-яка людина, яка першою дістанеться поверхні супутника.

Про це пише Space.

Мета цієї акції — надихнути нове покоління на космічні дослідження.

«Коли ви ставите, здавалося б, недосяжну мету, інновації, які відбуваються, можуть бути неймовірними. Наша мета — надихнути людей на відкриття нової ери досліджень», — пояснив представник компанії Lunar Outpost, яка ініціювала цей проєкт.

Ключ від гаманця вигравірують на місячному апараті MAPP Rover. Його планують запустити наприкінці цього року на ракеті SpaceX Falcon 9. Апарат приземлиться біля південного полюса Місяця на борту посадкового модуля Nova-C компанії Intuitive Machines.

Тільки-но MAPP Rover приземлиться на Місяці, будь-яка людина на Землі зможе розробити план, як дістатися супутника і отримати ключ.