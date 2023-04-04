Курс рубля впав до мінімуму за рік попри зростання цін на нафту

Курси долара та євро до рубля у вівторок зросли до максимальних значень із квітня минулого року. Це повʼязують зі скороченням експорту та викупом активів у західних компаній.

Про це пише Агентство.

Після початку російського вторгнення курс рубля різко підскочив і сягнув аж 120 рублів за долар. Але завдяки заходам російського Центробанку, у квітні він вже впав до рівня 50-60 рублів за долар.

Зараз же курс досяг найвищого значення з того часу навіть попри зростання цін на нафту. Курс долара на торгах сягав 79,5 рубля, курс євро — 86,4 рубля. Це рекордні показники із середини квітня минулого року.

Долар з 31 березня зріс на понад 3%, з початку року — на понад 8%. У порівнянні з мінімальним показником кінця червня минулого року зростання склало вже майже 50%. Євро з кінця минулого тижня зросло приблизно на 2%, з початку року — на 10% і на 56% порівняно з червневим мінімумом.

Експерти називають причинами падіння курсу рубля нестачу валюти, вихід західного бізнесу з росії, зменшення прибутків від експорту та закінчення податкового періоду. На їхню думку, найближчими місяцями долар коливатиметься на рівні 75-80 рублів.