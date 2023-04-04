У Нідерландах пасажирський потяг зійшов з рейок. Є загиблий і постраждалі

Уночі 4 квітня в Нідерландах пасажирський потяг зіткнувся з будівельним краном, який стояв на залізничних коліях, і зійшов з рейок. Наразі відомо про одного загиблого і 30 постраждалих.

Про це пише NOS.

Залізнична аварія сталась у Ворсхотені. Загиблим виявилися працівник будівельної компанії BAM, яка вела роботи на двох з чотирьох коліях. Ще 19 людей потрапили до лікарні, іншим медики надали допомогу на місці. Усього в потязі було 50 осіб.

Разом з пасажирським пошкоджень зазнав і вантажний потяг. На кадрах видно перекинуті вагони.

Mizzle Media

Mizzle Media

Mizzle Media

Рада безпеки Нідерландів проводить розслідування, щоб дізнатися причини аварії.