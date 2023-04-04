У Нідерландах пасажирський потяг зійшов з рейок. Є загиблий і постраждалі

Уночі 4 квітня в Нідерландах пасажирський потяг зіткнувся з будівельним краном, який стояв на залізничних коліях, і зійшов з рейок. Наразі відомо про одного загиблого і 30 постраждалих.
Про це пише NOS.
Залізнична аварія сталась у Ворсхотені. Загиблим виявилися працівник будівельної компанії BAM, яка вела роботи на двох з чотирьох коліях. Ще 19 людей потрапили до лікарні, іншим медики надали допомогу на місці. Усього в потязі було 50 осіб.
Разом з пасажирським пошкоджень зазнав і вантажний потяг. На кадрах видно перекинуті вагони.
Рада безпеки Нідерландів проводить розслідування, щоб дізнатися причини аварії.
- 1 березня у Греції зіткнулися два поїзди. В аварії загинули 43 людини. Через масштабну залізничну катастрофу у країні почалися протести. Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про що неодноразово попереджали багато років.