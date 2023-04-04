«Укрпошта» презентувала марку із солістом гурту Kalush Orchestra

«Укрпошта» презентувала поштову марку Kalush, присвячену переможцям «Євробачення-2022».
Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Марку запустять у продаж 10 квітня у відділеннях по всій країні. Того ж дня в місті Калуш Івано-Франківської області пройде урочисте спецпогашення марки за участі лідера гурту Олега Псюка та його учасників і погашення штемпелем «Перший день» — у Києві.
Автор марки — Святослав Романчак, картку створив Юрій Сосницький, а над конвертами працювала художниця Олеся Вакуленко. Тираж марки — 130 тисяч аркушів.
До 9 квітня можна оформити абонемент. Передзамовити марку можна тут.
- «Укрпошта» також випустила марку «Зброя Перемоги» — частина коштів піде на потреби української армії. На зображеннях — зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс».