«Схеми»: Росія підготувала на півночі Криму подвійну лінію окопів

На півночі Криму в районі пункту пропуску «Армянськ» та Перекопського валу росіяни облаштували подвійну лінію окопів. Вони почали її будувати щонайменше з осені 2022 року.
Про це пише проєкт «Схеми» з посиланням на супутникові знімки.
Перші ознаки будівництва було видно ще в листопаді 2022 року, а навесні 2023 року її суттєво розширили та розгалужили. Обидві лінії зʼєднані траншеями, також там облаштували позиції для військової техніки.
У Головному управлінні розвідки Міноборони підтверджують, що найбільше росіяни зміцнюють саме північ Криму.
«Інфраструктура підтримується в бойовій готовності: потужний сухопутний та авіаційний компонент, розташований на території Криму, бойові літаки — близько девʼяноста, близько шістдесяти бойових гелікоптерів, що перебувають на території Криму. Було створено угруповання, оборонне угруповання, яке здійснює на сьогоднішній день заходи щодо обладнання фортифікаційних споруд, обладнання лінії оборони», — прокоментував заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.
- Росія окупувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Українська влада неодноразово заявляла, що налаштована на деокупацію всіх захоплених із 2014 року росією українських територій, зокрема Криму.
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