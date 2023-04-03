NASA оголосила склад екіпажу навколомісячної місії Artemis-2

NASA офіційно оголосила склад екіпажу навколомісячної місії Artemis-2, запуск якої заплановано на листопад 2024 року.

Командир екіпажу буде Грегорі Рейд Вйсмен (США).

Він капітан ВМС США, льотчик-випробувач, який літав на F-14 Tomcat, F/A-18 Hornet та F-35C Lightning II. Здійснив один космічний політ на «Союз TMA-13M» (2014).

Пілот Віктор Дж. Гловер (США).

Капітан ВМС США, брав участь в війні в Іраку, має 24 бойові вильоти. Здійснив один космічний політ на SpaceX Crew-1 (2020).

Спеціаліст місії Крістіна Кох (США).

Інженерка, бакалавр з електротехніки (2001), фізики (2002), магістр у галузі електротехніки (2002). Науковий співробітник Антарктичної програми США, працювала на станціях Амундсен-Скотт і Палмер. Здійснила один космічний політ на «Союз МС-12»/«Союз МС-13» (2019). Рекордсменка по перебуванню в космосі серед жінок (328 днів 13 год. 58 хв).

Спеціаліст місії Джеремі Хансен (Канада).

Полковник Королівських військово-повітряних сил Канади. Пілотував CF-18. Бакалавр з космічних досліджень (1999), магістр з фізики (2000). Досвід космічних польотів відсутній.