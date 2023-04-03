Майора медичної академії, що пʼяним збив трьох першокурсниць, засудили до 6 років вʼязниці

Майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, що в серпні 2020 року збив на території коледжу в Києві трьох першокурсниць, посадили у вʼязницю на шість років. Також у нього на три роки забрали водійські права.

Про це пише «Судовий репортер».

Прокуратура просила для Холодного 8 років позбавлення волі. Водночас захист майора просив призначити мʼякше покарання — дати майору пʼять років позбавлення волі умовно.

Суддя вирішила засудити Холодного до шести років увʼязнення. Також вона зобовʼязала арештувати його — до цього він вийшов із СІЗО під заставу. Крім цього, Холодний має виплатити 249 тисяч гривень військовому госпіталю, який лікував потерпілих дівчат.