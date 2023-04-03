У Helsi стали доступні термінові онлайн-консультації з лікарем. Як скористатися послугою

Медичний провайдер Helsi запустив новий сервіс термінових онлайн-консультацій. Тепер протягом 15 хвилин пацієнт отримує консультацію терапевта, а також направлення до вузького спеціаліста. Сервіс також доступний і для українців, що проживають за кордоном.

Щоб скористатися ним, потрібно:

авторизуватися в застосунку Helsi;

обрати в розділі «Сервіси» пункт «Термінова онлайн-консультація»;

обрати, для кого створити консультацію: для себе чи рідних (дітей, батьків тощо). Якщо на прийом записують дитину, то на момент консультації важлива присутність когось із батьків або ж інших законних представників дитини;

протягом 5 хвилин лікар ознайомлюється із заявкою та приймає її, далі — зв’язується з пацієнтом.

Тривалість термінового онлайн-прийому — близько 15 хвилин, у складних випадках лікар продовжить час самостійно.

Вартість консультації — 200 гривень. Якщо ж система не знайшла лікаря за заданим запитом, і прийом не відбувся — заявка автоматично скасовується через дві години. Гроші повернуться на рахунок пацієнта від його банку. Якщо ж прийом перервався (наприклад, через перебої з електроенергією), лікар сконтактує пізніше і завершить консультацію.