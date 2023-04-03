У Малайзії скасовують смертну кару та довічне увʼязнення

Парламент Малайзії проголосував за скасування обовʼязкової страти та довічного увʼязнення.

Про це повідомляє Reuters.

У країні з 2018 року діє мораторій на страти, але це рішення скасовує страту як обовʼязковий вирок за 11 тяжких злочинів, включаючи вбивство та тероризм. Судді зберегли за собою право засуджувати до страти у виняткових випадках.

За найбільш тяжкі злочини суди тепер віддаватимуть перевагу увʼязненню до 30—40 років або тілесним покаранням (побиття палицею).