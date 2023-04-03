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Поліція оголосила про підозру священнослужителю Лаври за напад на журналістів

Автор:
Ліза Бровко
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Співробітники Печерського управління поліції вручили підозру священнослужителю УПЦ МП, який на території Києво-Печерської лаври пошкодив техніку оператора зі ЗМІ.

Про це пише пресслужба Нацполіції Києва.

Правоохоронці встановили, що чоловік вирвав у оператора мікрофон і зламав кріплення на камері.

Як розповіли «Бабелю» в поліції, підозру отримав 41-річний представник духовенства Василь з Рівненщини. Його чин — невідомий.

Священнослужителю повідомили про підозру за перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК). За цю статтю передбачено або штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів, або арешт до шести місяців, або ж обмеження волі до трьох років.

  • 30 березня священник пошкодив обладнання оператора. Тоді про напад на кореспондентів повідомляло «Суспільне», показавши відео інциденту. На кадрах священник, який називав себе «отцем Арсенієм». Він уже нападав на журналістів раніше. У 2021 році він відібрав телефон у кореспондента «Магнолія-ТБ».