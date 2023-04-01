У Японії зафільмували рибу на найбільшій за історію зйомок глибині — 8,3 кілометра

У Японії зафіксували рибу на глибині понад 8,3 кілометра. Це найбільша глибина, на якій вчені коли-небудь знаходили риб.

Про це пише BBC.

На глибині 8 336 метрів виявили один із видів риби-равлика. Її зафільмував автономний модуль, який скинули в Ідзу-Оґасаварський жолоб на півдні Японії.

скриншот / BBC

Учені кажуть, що саме ці види риб можуть перебувати на найбільшій глибині серед усіх інших риб. Та й взагалі — це максимальна глибина, на якій можуть виживати риби.

Попередній рекорд був 8 178 метрів — на цій глибині рибу зафіксували в Маріанській впадині. На думку вчених, якщо новий рекорд і вдасться побити, то це всього кілька десятків метрів. Вони кажуть, що глибина 8,2—8,4 кілометра є максимальною для життя риб.