Міністр оборони Німеччини: Україна має отримати танки Leopard 2 на два танкові батальйони та Leopard 1 — на чотири

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Україна має отримати танки Leopard 2на два танкові батальйони. Ще чотири такі батальйони будуть на танках Leopard 1.

Про це він розповів в інтервʼю Die Welt.

Він зазначив, що відправити українцям більше саме такого озброєння навряд чи вдасться, оскільки «ресурси союзників обмежені». Міністр додав, що і Німеччина не може віддати все, бо є резерви, які не можна витрачати.

«Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено», — заявив Пісторіус.

За його словами, загалом Україна отримає 160 танків Leopard 1 і 2.