Російська армія знову обстріляла Херсон — загинула людина

Російські війська знову обстріляли Херсон та область. Загинула одна людина.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни обстрілюють Херсонщину. З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили в приватний будинок — загинула людина на вулиці», — зазначив він.

Також російські війська влучили в приватний будинок у селі Козацьке — там одна людина отримала поранення.