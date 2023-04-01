Російська армія знову обстріляла Херсон — загинула людина

Російські війська знову обстріляли Херсон та область. Загинула одна людина.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
«Росіяни обстрілюють Херсонщину. З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили в приватний будинок — загинула людина на вулиці», — зазначив він.
Також російські війська влучили в приватний будинок у селі Козацьке — там одна людина отримала поранення.
- Восени 2022 року українська армія звільнила Херсон та решту правобережжя Херсонської області від російських загарбників. Але армія рф продовжує постійно обстрілювати Херсонщину, щодня вбиває і травмує цивільних мешканців, руйнує інфраструктурні об’єкти.