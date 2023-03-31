У Китаї все менше розуміють, чому росія почала війну. Провідні світові медіа про війну 31 березня

Al Jazeera опублікувала матеріал про те, як китайці сприймають війну росії з Україною. Видання поспілкувалось не з чиновниками чи пропагандистами, а зі студентами та менеджерами в приватних компаніях ― і їхні думки не збігаються з офіційним китайським проросійським наративом. Із цих міркувань усі імена та прізвища у статті змінено ― для безпеки співрозмовників.

Багато навіть із тих громадян Китаю, які симпатизували путіну на початку повномасштабного вторгнення, не розуміють його тепер. «Росія запевняла, що українців треба звільнити від нацизму. Із тим, як ідуть бої, не дуже схоже, щоб російський народ дійсно рвався це зробити, ― каже 41-річний Ся Лян-Хоу. ― Президент росії постійно каже, що опонує планам НАТО оточити росію й Китай. Але якщо цей блок дійсно настільки загрожує країні, бажання росіян воювати зараз мало б бути дещо більшим». Також Лян-Хоу розчарований тим, що «така велика й могутня країна» вже понад рік не може розбити війська значно меншої України, а в останні місяці взагалі не демонструє помітних успіхів. Тож замість показати, наскільки росія сильна, ця війна продемонструвала, що насправді це колос на глиняних ногах. Слабкість Москви і стала однією з ключових причин того, чому рядові китайці поступово перестають симпатизувати росіянам.

Інша причина ― високі жертви серед цивільного населення України й атаки на українську інфраструктуру. «Таке враження, що мета росії ― завдати українцям якомога більше страждань», ― каже співрозмовник Al Jazeera, який назвався Тай-Юань Ванем. Підтримувати це він відмовляється і вважає, що більшість китайців на даний момент уже переконані, що затіяна росією війна була помилкою.

Позиція китайців щодо війни в Україні залежить від того, чи мають люди доступ до альтернативної інформації ― а не лише до пропаганди, яку поширюють державні медіа. Однак навіть ті, хто споживає здебільшого такі новини, сприймають неформальний союз росії й Китаю як політичну гру керівників цих країн. Тісних звʼязків між власне російським і китайським народами немає. Мало хто в Китаї пильно стежить за подіями в Москві й переживає за долю сусідів, пише Al Jazeera. «Та й навіть якби ми були близькими, Китаю найкраще було б спостерігати за цією війною на відстані, ― каже герой матеріалу Фанг, який колись навчався в Україні. ― Як показують недавні події, навіть культурна близькість між народами не убезпечує від того, що один може напасти на іншого, не маючи на те вагомих причин».

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