В Авдіївці від артобстрілу загинуло немовля. За день до цього поліція просила матір евакуюватися

Російські війська 31 березня обстріляли Авдіївку на Донеччині, внаслідок чого загинули пʼятимісячний хлопчик та його бабуся. Мати і батько дитини поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути: буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати», — наголосив Кириленко і додав, що жінка відмовилася виїхати у безпечніше місце.

За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни били по Авдіївці з артилерії. Пошкоджено приватний будинок.