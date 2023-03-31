Вімблдон дозволив росіянам і білорусам змагатися під нейтральним прапором. У МЗС України відреагували

Вімблдон скасував заборону для російських і білоруських тенісистів. Їм дозволять брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.
Про це пише Reuters.
Гравцям заборонять підтримувати війну росії проти України, а також отримувати фінансування від росії чи Білорусі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення Вімблдону аморальним і закликав Велику Британію відмовити російським і білоруським спортсменам у візах.
У 2023 році Вімблдонський турнір триватиме з 3 до 16 липня.
- Федерація тенісу Австралії також не відсторонятиме російських і білоруських тенісистів від турніру Australian Open. У Федерації заявили, що спортсмени з цих країн можуть брати участь у міжнародних тенісних турнірах, але без національних прапорів і зазначення своєї країни. Це правило також діятиме на Відкритому чемпіонаті Australian Open 2023.
- Уряд України 30 березня вирішив, що українські спортсмени не братимуть участі в турнірах, де змагатимуться росіяни і білоруси.