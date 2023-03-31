Австралійський рок-гурт AC/DC повернеться на сцену після семи років перерви, пише 9News. Музиканти виступлять на триденному фестивалі Power Trip у Каліфорнії у жовтні 2023 року.
На сцені виступатимуть засновник гурту Ангус Янг, ритм-гітарист Стіві Янг, басист Кліфф Вільямс, барабанщик Філ Радд та вокаліст Брайн Джонсон, який залишається фронтменом AC/DC з 1980 року.
Також у лайнапі фестивалю є Оззі Осборн, Metallica, Guns Nʼ Roses та Iron Maiden.
- Гурт AC/DC створений у 1973 році братами Малькольмом та Ангусом Янгами. 2014 року Малкольм пішов з колективу через діагностовану у нього деменцію, а 2017-го він помер. У вересні 2020 року колектив оголосив про повернення на сцену. Однак після цього жодної інформації про концерти не було.