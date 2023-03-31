«Книжковий Арсенал» цьогоріч проходитиме з 22 до 25 червня

Одинадцятий Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» у 2023 році проходитиме з 22 до 25 червня.

Про це повідомила пресслужба заходу.

«Ми впевнені, що «Книжковий Арсенал» цьогоріч потрібен як ніколи. Він має підтримати, посилити стійкість і надихнути усіх нас», — повідомила генеральна директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.

Операторами продажу книжок замість окремих видавництв будуть локальні київські книгарні: «Сенс» представить секцію «Нонфікшн», «Книжковий Лев» — художню літературу, а «Закапелок» — дитячу літературу, а також комікси й графічні романи.

Окремо представлять секцію «Воєнна література», яка міститиме добірки видань, створених ветеранами війни, учасниками бойових дій, членами їхніх сімей, видані після 2014 року.

Фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку. «Книжковий Арсенал» відбудеться у лівому крилі першого поверху Старого арсеналу.

У 2022 році через російське вторгнення фестиваль не проводили.