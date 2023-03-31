Росіяни виснажуються й уже не мають достатньо сил для оточення Бахмуту. Провідні світові медіа про війну 30 березня

Оптимістичний матеріал щодо майбутнього захисту Бахмуту опублікувало видання The New York Times. Журналістам вдалося побувати в центрі управління одного з підрозділів, який захищає місто ― тактичної групи «Адам». Її керівник Євген Межевікін запевнив видання, що російський наступ видихається, атак в останні дні стає значно менше ― і в деяких випадках українські підрозділи встигають розстріляти свіже російське «гарматне мʼясо» ще до того, як окупанти підуть у наступ. За його словами, ситуацію довкола міста стабілізовано, і якщо тенденція збережеться й напрям отримає посилення у вигляді свіжонатренованих груп українських бійців, то ЗСУ можуть перейти у контрнаступ, який виснажені російські сили не факт що зможуть стримати. Про це попереджає і власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин. Утім, інші українські бійці, з якими поспілкувалося видання, менш оптимістичні за Межевікіна. Вони кажуть, що утримання Бахмуту обходиться великою ціною, іноді боєздатність втрачають цілі українські підрозділи. Про це каже, зокрема, Сергій Філімонов, який працював пліч-о-пліч із Героєм України Дмитром Коцюбайлом, відомим також як Да Вінчі. Філімонов звертає увагу на те, що Україна втрачає в Бахмуті дуже цінні кадри ― хоча також відзначає, що в останній тиждень натиск росіян послабшав. Зараз окупанти мають мало шансів оточити місто, тож намагаються штурмувати його «в лоб», сподіваючись, що забудова захистить їх від українських ударів. Але бажаного ця тактика росіянам не дає.

Індія поступово відмежовується від росії, зауважує американський мовник ABC News. Одна з найбільших країн світу досі намагається балансувати між двома полюсами, не стаючи у російсько-українській війні на жоден бік. Одна з причин цього ― у тому, що десятиліттями Індія покладалася на постачання російської зброї. Досі всі головні індійські крейсери чи артилерійські установки ― це по суті радянські зразки, лише подеколи модифіковані індійськими фахівцями. Однак у Нью-Делі розуміють вразливість цього підходу й поступово зменшують частку озброєння російського чи радянського походження. Індія активізувала закупівлі американської та австралійської зброї, і зараз частка російської зброї в закупівлях уже знизилась із 80% до 55%. Цей процес викликаний іще й тим, що росія скочується в орбіту впливу Китаю, з якою у Індії напружені взаємини, зокрема й через територіальні диспути. Бути залежним від китайського васала ― хибна тактика, розуміють індійці й протягом останнього року значно збільшили кількість контактів та спільних подій із Заходом, констатує медіа.

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