У «Гвардію наступу» подали заявки 35 тисяч добровольців. Набір завершиться 1 квітня

До «Гвардії наступу» надійшло понад 35 тисяч заявок добровольців, які хотіли б доєднатися до штурмових бригад.

Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

«Загальна кількість заявок, які були подані за ці два місяці, трохи більша за 35 тисяч. І понад 16 тисяч із них стосуються підрозділів Нацгвардії», — сказав речник.

За його словами, у лютому працювали над обробкою заявок, а в березні вже активніше займаються зарахуванням бійців до військових частин.

Крім того, понад 10% добровольців, які подали заявки до підрозділів МВС «Гвардія наступу», вже зараховано до військових частин. Надалі робота з проходження добровольцями всіх етапів вступу до підрозділів проводитиметься активніше.

Музичук додав, що бійців залучатимуть і до оборонних, і до наступальних дій.