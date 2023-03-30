У «Гвардію наступу» подали заявки 35 тисяч добровольців. Набір завершиться 1 квітня

До «Гвардії наступу» надійшло понад 35 тисяч заявок добровольців, які хотіли б доєднатися до штурмових бригад.
Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.
«Загальна кількість заявок, які були подані за ці два місяці, трохи більша за 35 тисяч. І понад 16 тисяч із них стосуються підрозділів Нацгвардії», — сказав речник.
За його словами, у лютому працювали над обробкою заявок, а в березні вже активніше займаються зарахуванням бійців до військових частин.
Крім того, понад 10% добровольців, які подали заявки до підрозділів МВС «Гвардія наступу», вже зараховано до військових частин. Надалі робота з проходження добровольцями всіх етапів вступу до підрозділів проводитиметься активніше.
Музичук додав, що бійців залучатимуть і до оборонних, і до наступальних дій.
- Набір у «Гвардію наступу» завершиться 1 квітня. Ідеться про штурмові бригади МВС, які братимуть участь у звільненні Донбасу та Криму.