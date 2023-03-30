У Канаді знайшли арктичного ховраха з льодовикового періоду

У Канаді знайшли згорненого в клубок арктичного ховраха часів льодовикового періоду. Тварині близько 30 тисяч років.

Про це пише CBC News.

Першим доісторичного ховраха помітив шахтар, який працював поблизу Доусон-Сіті на Юконі у 2018 році. На тому місці регулярно знаходять кістки та скамʼянілості тварин, зокрема, там виявили муміфіковане вовченя та дитинча мамонта.

Government of Yukon

Учені дослідили ховраха за допомогою рентгена. Вони не були впевнені, що апарат щось покаже, оскільки кістки муміфікованих тварин з плином часу втрачають кальцій, а це робить знімки менш чіткими.

Однак рентген показав тверду кісткову структуру всередині тіла тварини. Тепер знахідку виставлять у місцевому музеї.

Науковці зазначили, що ховрахи є особливо цікавим видом для вивчення, тому що, на відміну від мамонтів, вони вижили на Юконі після льодовикового періоду.