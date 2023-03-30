Людина вперше в історії заразилася смертельним для рослин грибком

В Індії зареєстрували перший в історії випадок зараження людини грибком Хондростереум пурпуровий (Chondrostereum purpureum). Досі він уражував тільки рослини і викликав у них смертельну хворобу сріблястого листя.

Про це пише Sky News.

Хворобу виявили у 61-річного чоловіка, який працював рослинним мікологом. Протягом трьох місяців у нього були кашель, втома, труднощі з ковтанням і хриплий голос.

Під час огляду лікарі знайшли у трахеї чоловіка абсцес — гнійник. Медики довго не могли зрозуміти, у чому причина хвороби. Але врешті зʼясували, що винен Chondrostereum purpureum.

Цей випадок викликав занепокоєння у фахівців, оскільки через кліматичну кризу деякі грибки можуть стати більш стійкими та навчитися виживати в організмі людей.