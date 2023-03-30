В Україні винесли перший вирок за депортацію цивільного населення з Криму — засуджено суддю Ларису Лихачову

До 10 років позбавлення волі заочно засудили суддю, яка причетна до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова. За даними «Бабеля», ідеться про Ларису Лихачову, яка після анексії Криму стала суддею підконтрольного росії Армянського міського суду.

Її визнали винною в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомляє прокуратура Криму.

Після окупації півострова «суддя» перейшла на службу до незаконно створених судових органів та обійняла керівну посаду голови Армянського міського суду Республіки Крим».

«Суддя» достовірно знала, що з 2014 року жителі Криму мають статус людей, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Всупереч цьому вона ухвалила рішення про видворення громадянина України з території тимчасово окупованого півострова.

Незаконне рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням «правил перебування на території рф». Однак жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації рф у Криму для проживання громадян України не передбачені.

«Це перший в Україні вирок за депортацію цивільного населення з окупованого півострова. Свого роду прецедент у національній правовій системі. Ми бачимо, як послідовна та наполеглива робота органів правопорядку автономії руйнує міф про «безкарність окупаційної влади в Криму», — зазначив керівник прокуратури АР Крим Ігор Поночовний.