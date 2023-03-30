Опитування: 90% українських підлітків хочуть бути корисними під час відбудови країни

Девʼяносто відсотків українських підлітків прагнуть бути корисними під час відбудови України.

Про це йдеться в опитуванні благодійного фонду «Клуб Добродіїв».

Під час повномасштабної війни 43% опитаних підлітків вже долучалися до волонтерства: збирали кошти для Збройних сил України, плели маскувальні сітки, пакували допомогу чи готували та роздавали їжу. До того ж молоді люди вважають, що під час відбудови країни можуть стати корисними, розвиваючи економіку та інфраструктуру, зокрема через волонтерську діяльність.